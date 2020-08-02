Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова предложила Украине провести внутренний саммит после заявлений первого президента страны и нового главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о Минских соглашениях.

«Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях?» – написала Захарова.

Ранее Кравчук отметил, что не понимает в полной мере составляющие особого статуса Донбасса, который закреплен в Минских соглашениях.

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