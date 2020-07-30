В штабе Трампа назвали его твит о переносе выборов риторическим

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа заявил, что его пост в Twitter о намерении перенести дату выборов главы государства был риторическим, сообщает РИА «Новости».

«Президент лишь поднимает вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что все голосование должно проходить по почте», — говорится в заявлении представителя штаба Трампа Хогана Гидли.

По его мнению, по этой причине пост Трампа был риторическим.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что выборы 2020 года будут «самыми непрозрачными в истории» из-за того, что при их проведении будет использовано голосование по почте из-за коронавируса. В связи с этим он предложил перенести плебисцит на более позднюю дату.

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