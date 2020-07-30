Кремль: «ЧВК» в российском законодательстве не существует

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что понятия «ЧВК» (частной военной компании) в российском законодательстве не существует, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Юридически такого определения в России нет. Есть ЧОП, но не ЧВК», — сказал Песков.

Ранее правоохранительные органы Белоруссии заявили о задержании 33 россиян. Как утверждает белорусская сторона, на территории республики накануне задержали 33 сотрудников так называемого ЧВК Вагнера (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством).

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил, что против задержанных «российских боевиков» возбудили уголовное дело о подготовке террористического акта.

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