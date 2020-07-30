Кремль отреагировал на вывод американских солдат из Европы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Соединенных Штатов вывести войска из Германии, передает корреспондент «Газеты.ru».

«Чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе — эта наша позиция хороша известна», — сказал представитель Кремля.

В среду, 29 июля, Пентагон официально сообщил о выводе около 12 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. При этом на родину должны вернуться только 6,4 тыс. военнослужащих, а остальные перебазируются в Европе.

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