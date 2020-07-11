На Украине спрогнозировали срок возвращения Донбасса
Самопровозглашенные ДНР и ЛНР не смогут так быстро вернуться в состав Украины, однако «безопасная реинтеграция», вероятно, произойдет. О своем прогнозе в интервью изданию «Главком» рассказал вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Он отметил, что даже, если провести выборы в Донбассе, прописанные в Минских соглашениях, территория все равно будет оставаться местом войны «с точки зрения заминирования и в ментальности людей».
В связи с этим украинский чиновник закладывает на «безопасную реинтеграцию» Донбасса минимум 25 лет. Он полагает, что одно поколение должно смениться другим, и тогда раздор будет преодолен.
«Не все удается сразу, и поэтому я говорю, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго», — резюмировал Резников.
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