Spiegel: министры Германии отказались участвовать в саммите G7
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава немецкого министерства финансов Олаф Шольц отказались от участия в министерской встрече в рамках саммита G7, проведение которой планировалось 29 июля в Вашингтоне, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
При этом, по данным издания, Германия готова направить заместителей министров на очную встречу в Вашингтон.
Ранее стало известно, что от личного участия во встрече стран G7 отказалась канцлер Германии Ангела Меркель.
Ранее США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса, подчеркнув, что в очной встрече заинтересованы все лидеры «большой семерки».
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