Spiegel: министры Германии отказались участвовать в саммите G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава немецкого министерства финансов Олаф Шольц отказались от участия в министерской встрече в рамках саммита G7, проведение которой планировалось 29 июля в Вашингтоне, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.

При этом, по данным издания, Германия готова направить заместителей министров на очную встречу в Вашингтон.

Ранее стало известно, что от личного участия во встрече стран G7 отказалась канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса, подчеркнув, что в очной встрече заинтересованы все лидеры «большой семерки».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Саммит G7: как Меркель сорвала все планы Трампа