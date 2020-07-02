В Кремле назвали триумфом итоги голосования по Конституции

В Кремле ответили, считают ли триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию, передает корреспондент «Газеты.ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что однозначно считают, отметив что де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии главе государства Владимиру Путину.

Представитель Кремля сообщил, что легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок, что было обусловлено общественной активностью при обсуждении данной темы.

«Но такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки было очень сложно спрогнозировать», — заключил Песков.

Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов начался 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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