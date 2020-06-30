Познер призвал участвовать в голосовании по поправкам к Конституции

Телеведущий Владимир Познер считает, что у всех россиян есть долг – голосовать, так как «это наша страна».

«Вы наверняка видели эти большие плакаты, билборды, на которых написано «Это наша страна!», по поводу поправок к Конституции. Так ведь правда – это наша страна!

И коль скоро это наша страна, то у нас все-таки есть долг – голосовать. Голосовать так, как мы хотим, так, как мы думаем – правильно.

Но именно голосовать. Иначе получается, что-то непонятное, чья тогда это страна?.. Будьте здоровы, удачи вам», – сказал Познер в эфире своей еженедельной программы.