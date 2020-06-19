Лукашенко заявил о срыве масштабного плана по дестабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти сорвали масштабный план дестабилизации страны, в котором участвовали внешние силы. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси и привести страну к некому майдану», — сказал белорусский лидер.

Как выразился Лукашенко, «маски сорваны не только с кукол» в самой Белоруссии, но и с «кукловодов», находящихся за пределами страны.

Данное заявление прозвучало на фоне задержания в Белоруссии претендента на пост главы государства Виктора Бабарико. Его подозревают в организации противоправной деятельности Белгазпромбанка. Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за незаконной деятельностью Бабарико стоит «Газпром».

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