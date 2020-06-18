Прокурор не стала просить об аресте Порошенко

Прокурор Ирина Венедиктова попросила суд избрать экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Порошенко будет обязан являться к следователю и сдать паспорт.

18 июня экс-лидер прибыл в Печерский районный суд Киева, где должно состояться заседание по избранию ему меры пресечения. У здания суда протестуют его сторонники.

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