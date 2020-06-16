Трамп подписал указ о реформе американской полиции

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News.

«Нас объединяет наше стремление обеспечить мир, достоинство и равенство для всех американцев», — сказал Трамп после подписания указа.

Согласно тексту указа, полиции запретят применять удушающие приемы против задержанных. Исключением станут случаи, угрожающие жизни правоохранителей.

Кроме того, в подготовке полицейских будет уделяться внимание способам мирного разрешения конфликтов. Власти в свою очередь будут обязаны рассматривать все жалобы на применение стражами порядка насилия.

Помимо прочего, госструктурам запретят нанимать на работу в полицию людей без полной проверки их биографии.

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