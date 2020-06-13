Коронавирус подтвердился у трех охранников в резиденции Нетаньяху

Коронавирус подтвердился у трех охранников в резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, пишет газета «Маарив».

По данным издания, охранники не контактировали с премьером. Несколько дней назад Нетаньяху сдавал очередной тест на коронавирус, показавший отрицательный результат.

В Израиле коронавирусом заразились почти 19 тысяч, погибли 300 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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