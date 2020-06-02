Подать заявку на голосование по месту нахождения можно будет с 5 июня

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что подать заявку на участие в голосовании по поправкам в Конституцию по месту фактического нахождения можно будет с 5 июня через МФЦ и Госуслуги, передает РИА «Новости».

«Такая возможность посредством «Мобильного избирателя» у всех, кто окажется в день голосования и предшествующие ему шесть дней, не по месту прописки, есть», — сказала Памфилова.

Она пояснила, что подать заявку на участие в голосовании при таких обстоятельствах можно будет с 5 по 21 июня через МФЦ, территориальную комиссию или портал Госуслуг, а с 16 по 21 июня также в участковой комиссии.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

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