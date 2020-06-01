Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент России подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, документ опубликован на сайте Кремля.

Голосование будет организовано с учетом эпидемиологической обстановки в стране и в соответствии с требованиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, указано в документе.

Ранее Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Такое решение было принято после встречи с членами рабочей группы по изменению основного закона страны.

О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию президент России заявил в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

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