Лавров обсудил Сирию и Ливию с генсеком ООН
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
В частности, стороны отметили необходимость обеспечения безопасности в Сирии в связи с угрозой активизации террористов на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Россия и ООН также подтвердили важность оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся в ней жителям Сирии.
Кроме того, российская сторона заявила о приоритетности решения вопроса о руководстве миссией ООН в Ливии на фоне ухудшения ситуации в этой стране.
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