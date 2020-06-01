Лавров обсудил Сирию и Ливию с генсеком ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

В частности, стороны отметили необходимость обеспечения безопасности в Сирии в связи с угрозой активизации террористов на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Россия и ООН также подтвердили важность оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся в ней жителям Сирии.

Кроме того, российская сторона заявила о приоритетности решения вопроса о руководстве миссией ООН в Ливии на фоне ухудшения ситуации в этой стране.

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