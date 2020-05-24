В Калининграде ответили на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на слова советника президента США Роберта О'Брайена, назвавшего военную инфраструктуру региона «кинжалом в сердце Европы», пишет РИА «Новости».

«Когда я читаю про «закрытую военную базу», то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает», — сказал Алиханов.

Также губернатор опроверг слова О'Брайена, раскритиковавшего туризм в Калининграде. Алиханов подчеркнул, что до пандемии ежегодный прирост туристического потока составлял 17-20%.

Ранее советник О'Брайен заявил, что российские власти превратили Калининград в закрытую военную базу, разместив там вооружения.

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