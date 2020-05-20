Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения за статью о COVID-19 в России

Посольство России в США требует, чтобы агентство Bloomberg дало опровержение статьи об эпидемии коронавируса в России, где были указаны неверные сведения о числе больничных коек. Об этом говорится в заявлении российского дипредставительства, размещенном в Facebook.

Российские дипломаты отметили, что требуют от агентства «опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам».

Ранее Bloomberg опубликовала статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В материале сообщалось, что в России якобы неправильно ведут подсчет числа смертельных исходов от коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, в публикации сообщались неверные сведения о числе больничных коек в России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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