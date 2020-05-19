Депутат Рады пришла на заседание в маске в сетку, протестуя против карантина

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Богуцкая пришла на собрание в самодельной вязаной маске в сетку. Фотографию она опубликовала в Facebook.

По словам Богуцкой, таким образом она протестует против карантина и ношения масок.

«Это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм», — говорится в сообщении.

На Украине коронавирусом заразились почти 19 тыс., скончались 548 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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