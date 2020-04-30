Песков: пандемия не изменила отношения России с западными странами

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Фактических изменений в отношениях России с западными странами на фоне пандемии коронавируса нового типа не произошло, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Такую позицию он высказал в интервью RTVI.

Россия и западные страны всегда поддерживали диалог по вопросам, которые «представляют взаимный интерес и взаимную выгоду», отметил Песков.

«Я не думаю, что можно говорить о каких-то переломах. Все спешат говорить о каком-то потеплении, я не думаю, что это произойдет», — заявил пресс-секретарь главы государства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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