Песков: пандемия не изменила отношения России с западными странами
Фактических изменений в отношениях России с западными странами на фоне пандемии коронавируса нового типа не произошло, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Такую позицию он высказал в интервью RTVI.
Россия и западные страны всегда поддерживали диалог по вопросам, которые «представляют взаимный интерес и взаимную выгоду», отметил Песков.
«Я не думаю, что можно говорить о каких-то переломах. Все спешат говорить о каком-то потеплении, я не думаю, что это произойдет», — заявил пресс-секретарь главы государства.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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