Меркель назвала санкции против России во время пандемии неприятными
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции в период эпидемии коронавируса неприятны. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление она сделала на 11-й международной конференции «Петерсбергский климатический диалог», которая прошла в формате видеоконференции.
По словам канцлера, все страны хотят развиваться в экономическом плане, и санкции «с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны».
«Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной», — отметила Меркель.
Экономические ограничения против России были введены после присоединения Крыма в 2014 году.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия не намерена просить Евросоюз об отмене санкций
— В Евросоюзе призвали наладить отношения с Россией после пандемии коронавируса