Орешкин: международные отношения будут пересмотрены после кризиса

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После кризиса, вызванного коронавирусом, международные отношения изменятся, считает помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24».

«И мы вот, я думаю, дай Бог, выйдем из этой кризисной ситуации, вся система международных отношений будет серьезно пересмотрена уже под этим новым углом», — сказал Орешкин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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