Россия осудила стремление найти виновного в эпидемии коронавируса

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неуместными попытки Запада возложить ответственность за пандемию коронавируса на отдельные организации и страны, пишет РИА «Новости».

«Крайне неуместны активизирующиеся в отдельных столицах ангажированные и безосновательные нападки на отдельные государства, международные организации, попытки возложить на них всю ответственность за нынешний эпидемиологический кризис», — сказала Захарова.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США выясняют, мог ли Китай сознательно допустить вспышку коронавируса. Также Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ, потому что организация вовремя не представила информацию о заболевании.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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