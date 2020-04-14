Саудовский принц опроверг «развод» между Россией и королевством

<img src="//img.gazeta.ru/files3/621/13015621/Depositphotos_77260621_l-2015-pic905-895x505-50069.jpg">

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд заявил, что между Россией и королевством не планируется никакого «развода». Об этом сообщает Bloomberg.

Он отметил, что несостоявшаяся сделка ОПЕК+ не говорит об ухудшении отношений между государствами.

«Я бы не назвал это неприятным разводом. Как в каждой семье, у нас иногда бывают разногласия», — произнес саудовский принц.

Он также добавил, что разрешение таких сложных ситуаций лишь делает связь сильнее.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Однако 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Bloomberg оценил последствия сделки ОПЕК+ для России

— Путин обсудил сделку ОПЕК+ с лидерами США и Саудовской Аравии

— Министры ОПЕК+ окончательно договорились о сокращении нефтедобычи