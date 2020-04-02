Кремль опроверг слова Трампа о разговоре Путина и саудовского принца

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухамедом бин Салманом, передает «Интерфакс».

«Нет, разговора не было», — сказал Песков.

Он также отметил, что планов проводить такую беседу в ближайшее время нет.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о проведении такого разговора.

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