МИД Греции поздравил Северную Македонию со вступлением в НАТО

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МИД Греции поздравил Северную Македонию со вступлением государства в НАТО. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Twitter.

«Мы поздравляем Республику Северная Македония с вступлением в НАТО в качестве 30-го члена альянса», — указано в обращении.

Греции, в свою очередь, выразили надежду то, что сотрудничество между странами в рамках Североатлантического альянса будет конструктивным.

27 марта государственный секретарь США Майк Помпео объявил о вступлении Северной Македонии в НАТО.

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