МИД Греции поздравил Северную Македонию со вступлением в НАТО
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МИД Греции поздравил Северную Македонию со вступлением государства в НАТО. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Twitter.
«Мы поздравляем Республику Северная Македония с вступлением в НАТО в качестве 30-го члена альянса», — указано в обращении.
Греции, в свою очередь, выразили надежду то, что сотрудничество между странами в рамках Североатлантического альянса будет конструктивным.
27 марта государственный секретарь США Майк Помпео объявил о вступлении Северной Македонии в НАТО.
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