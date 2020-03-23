Нигерия закрыла границы из-за коронавируса

Нигерия запрещает двухстороннее пересечение границ из-за коронавируса, пишет Premium Times.

Страна решила изолироваться после того, как количество случаев заразившихся коронавирусом увеличилось до 36, и один пациент скончался.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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