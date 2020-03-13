Евросоюз продлил санкции против России

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Reuters

Евросоюз официально продлил на 6 месяцев индивидуальные санкции в отношении граждан России.

Срок действия санкций должен был истечь 15 марта.

Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к «подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Ранее о продлении санкций сообщил источник.

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