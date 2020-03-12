ВЦИОМ: поправки к Конституции готовы поддержать 64% россиян
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Поддержка изменений в основном законе страны достигла 64%, согласно последнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованному в четверг, 12 марта.
По данным исследования, с 6 марта уровень одобрения предлагаемых изменений вырос на 22%.
Кроме того, почти 9 из 10 россиян (87%) знают о грядущем всенародном голосовании.
Почти 7 из 10 россиян (69%) намерены идти в этот день на избирательные участки. Совершенно точно сделают это 45%.