Сандерс лидирует на праймериз в Калифорнии

Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичные выборы Демократической партии в самом крупном по численности населения штате США — Калифорнии. Об этом сообщает Associated press.

Как отмечается, в президентской гонке демократов основная борьба развернулась между Берни Сандерсом и Джозефом Байденом. По предварительным данным агентства, Байден лидирует с небольшим отрывом.

Ранее Сандерс заявил, что станет кандидатом в президенты от Демократической партии и победит Трампа на президентских выборах в ноябре.

Сандерс также отметил, что Демократическая партия должна сменить свою политику, если хочет добиться победы. Он выступил за расширение коалиции избирателей и привлечение молодежи и национальных меньшинств.

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