Нетаньяху прокомментировал данные экзитполов на выборах в парламент Израиля

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал данные экзитполов, свидетельствующие о победе его партии «Ликуд» на выборах в Кнессет (израильский парламент. – примечание «Газеты.Ru»), на своей странице в Twitter.

Нетаньяху назвал подобный исход выборов «огромной победой для Израиля» и поблагодарил своих сторонников.

Ранее стало известно, что партия Нетаньяху «Ликуд» побеждает на выборах. При этом получение относительного большинства не делает партию правящей, а ее лидера — премьером. Для этого нужно сформировать коалицию, в которую войдут как минимум 61 из 120 парламентариев.

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