Капитан «Спартака» о судействе в матче с «Локомотивом»: людям свойственно ошибаться

Капитан «Спартака» Зобнин о судействе: людям свойственно ошибаться
Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин оценил судейство Инала Танашева в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива», заявив, что людям свойственно ошибаться, передает Sport24.

«Абсолютно спокойно к этому отношусь. Людям свойственно ошибаться. Все люди ошибаются, ничего страшного. С ним можно поговорить, он всегда ответит на вопрос, поэтому ничего страшного», — сказал Зобнин.

Встреча, которая прошла 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1. На 23-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Сесар Монтес. Эсекьель Барко на 66-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Точный удар Пабло Солари на 83-й минуте принес красно-белым победу.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 44 очка. «Спартак» занимает шестое место, набрав 41 очко.

