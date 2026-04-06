Глава «Роскосмоса» назвал сроки запуска Российской орбитальной станции

Баканов: первый модуль Российской орбитальной станции будет запущен в 2028 году
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что первый модуль перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будет запущен в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Баканова, в 2028 году, по договоренности с NASA, работа по Международной космической станции (МКС) начнет «закругляться», а в 2030 году ее сведение с орбиты будет завершено.

«Ровно в эти сроки должна появиться Российская орбитальная станция, чтобы быть уже полноценной, самостоятельной нашей национальной станцией на орбите, где мы будем проводить свои эксперименты», — сказал глава «Роскосмоса».

4 апреля профессор института №6 «Аэрокосмический» Московского авиационного института, доктор технических наук Александр Белявский рассказал «Газете.Ru», приходящая на смену МКС Российская орбитальная станция будет устроена так же, как корабли из фильма «Чужой», а управлять этой станцией по большей части будет андроид. По словам Белявского, новая станция будет не пилотируемой в классическом понимании. Он отметил, что РОС требует постоянного обслуживания: замена агрегатов, работа с системами жизнеобеспечения и термостатирования, проведение экспериментов в автоматическом режиме. Все это сможет делать андроид.

РОС будет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания.

Ранее «Роскосмос» объявил о переносе производства ракетных двигателей.

 
