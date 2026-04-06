Россиянам рассказали, как грамотно подготовить дачный участок к новому сезону

ПНИПУ: резко открывать растения на даче в апреле нельзя

С приходом апреля и сходом снега начинается активная подготовка дачного участка к новому сезону. Ведущий инженер, ученый секретарь кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова объяснила, какие работы нужно провести в первую очередь, чтобы защитить растения и повысить урожай. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Первый шаг — правильное снятие укрывных материалов. Резко открывать растения нельзя: весенние перепады температур могут достигать от +10 до –10 °C.

«Укрывной материал лучше убирать постепенно, оставляя один слой или приоткрывая растения снизу», — пояснила Комбарова. Это защищает культуры и от заморозков, и от солнечных ожогов.

Следующий этап — обработка от вредителей. В начале апреля стволы деревьев белят известью, при необходимости добавляя медный купорос. Кустарники до распускания почек обрабатывают горячей водой, чтобы уничтожить вредителей.

«Дополнительно участок опрыскивают биопрепаратами или современными средствами, когда температура поднимается выше +5 °C», — отметила эксперт.

Также важно провести обрезку кустарников. Старые и сухие ветви удаляют, оставляя 5–7 сильных побегов. Это улучшает вентиляцию и снижает риск грибковых заболеваний. Отдельное внимание уделяется теплице. Ее подготовка проходит в несколько этапов: механическая очистка, дезинфекция и подготовка почвы. Поверхности очищают, затем обрабатывают кипятком и растворами купороса, после чего используют дымовые шашки.

«Заключительный этап — внесение биопрепаратов, которые уничтожают патогены, не затрагивая полезную микрофлору», — рассказала Комбарова.

После этого почву перекапывают с органикой и высаживают сидераты — растения, которые улучшают структуру грунта. Перед основной посадкой их заделывают в землю как удобрение.

В открытом грунте важно сначала ускорить сход снега, а затем разрыхлить почву. Уплотненная земля плохо пропускает воздух, что мешает росту растений. Для улучшения структуры используют органические материалы и комплексные удобрения, которые вносят за 7–10 дней до посадки.

Эксперт также назвала распространенные ошибки. Одна из них — проливание почвы кипятком вместо использования биопрепаратов, что уничтожает всю микрофлору. Другая — внесение удобрений в снег: на участках с уклоном они просто вымываются.

Еще одна частая проблема — слишком ранняя высадка рассады.

«Почва должна прогреться минимум до +10…+12 °C, иначе растения будут слабыми и дадут низкий урожай», — подчеркнула Комбарова.

По мнению ученой, грамотная подготовка участка в апреле — это последовательный процесс, где важно учитывать погодные условия, состояние почвы и биологические особенности растений. Именно от этих действий во многом зависит будущий урожай.

