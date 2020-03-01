Миллиардер Том Стейер вышел из предвыборной гонки кандидатов в президенты США от демократов
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Американский миллиардер Том Стейер вышел из предвыборной гонки кандидатов в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Стейера.
Миллиардер напомнил, что если у него не будет шансов на победу, то он приостановит свою кампанию.
«Честно говоря, я не вижу возможности для победы в борьбе за пост президента», — добавил он.
По словам Стейера, он поддержит любого кандидата в президенты от демократов. Он считает, что «любой демократ в миллион раз лучше», чем действующий глава государства Дональд Трамп.
Стейер вступил в предвыборную гонку в июле 2019 года. На кампанию он потратил около $191 млн.