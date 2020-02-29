Путин и Роухани обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры стран обсудили ситуацию в Сирии.

«Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в Астанинском формате договорённостей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами», — говорится в сообщении.

Также Путин выразил свои соболезнования Роухани из-за вспышки коронавируса в Иране. Кроме того, главы государств обсудили всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, отметив важность соглашения для международной безопасности.

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