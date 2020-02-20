МИД заявил о непричастности России к кибератакам в Грузии
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам в Грузии и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран, передает РИА «Новости».
«Россия не имеет к этому никакого отношения. Мы никуда не вмешиваемся и вмешиваться не собираемся», — сказал Руденко.
Ранее Грузия заявила, что кибератака в октябре 2019 года на правительственные и коммерческие сайты была спланирована Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России.
В октябре 2019 был взломан официальный портал президента Грузии. На сайте хакеры разместили фотографии бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I'll be back («Я вернусь»).
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