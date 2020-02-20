МИД заявил о непричастности России к кибератакам в Грузии

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Здание министерства иностранных дел Российской Федерации Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам в Грузии и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран, передает РИА «Новости».

«Россия не имеет к этому никакого отношения. Мы никуда не вмешиваемся и вмешиваться не собираемся», — сказал Руденко.

Ранее Грузия заявила, что кибератака в октябре 2019 года на правительственные и коммерческие сайты была спланирована Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России.

В октябре 2019 был взломан официальный портал президента Грузии. На сайте хакеры разместили фотографии бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I'll be back («Я вернусь»).

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