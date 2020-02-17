МИД России назвал условие для проведения нового нормандского саммита

close
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль... Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Charles Platiau/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая встреча в «нормандском формате» состоится только после реализации решений предыдущего, цитирует «Интерфакс».

Глава ведомства отметил, что новый саммит может состояться только после того, как будут выполнены все договоренности, достигнутые в конце 2019 года в Париже.

«Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем», — добавил Лавров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Кремль ответил пожелавшему еще одну «нормандскую встречу» Зеленскому

Зеленский захотел еще одну «нормандскую встречу»