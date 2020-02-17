МИД России назвал условие для проведения нового нормандского саммита
close
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая встреча в «нормандском формате» состоится только после реализации решений предыдущего, цитирует «Интерфакс».
Глава ведомства отметил, что новый саммит может состояться только после того, как будут выполнены все договоренности, достигнутые в конце 2019 года в Париже.
«Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем», — добавил Лавров.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кремль ответил пожелавшему еще одну «нормандскую встречу» Зеленскому