Путин высказался о беседе с Лукашенко тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжают переговоры в расширенном составе, до этого лидеры пообщались в формате тет-а-тет. Об этом пишет РИА «Новости».
Российский лидер прокомментировал прошедшую беседу.
Он сказал, что в ходе общения главы затронули много представляющих взаимный интерес вопросов и отметил, что беседа занял около полутора часов.
Путин также выразил сожаление в связи с тем, что российская делегация до сих пор не смогла добраться до места встречи и надежду на то, что погодные условия все-таки позволят членам делегации долететь до Сочи.
«Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным», — произнес он.
Президент России также добавил, что в впереди — общение в более широком составе, а затем и второй раунд.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным тет-а-тет в Сочи