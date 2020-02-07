Путин высказался о беседе с Лукашенко тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжают переговоры в расширенном составе, до этого лидеры пообщались в формате тет-а-тет. Об этом пишет РИА «Новости».

Российский лидер прокомментировал прошедшую беседу.

Он сказал, что в ходе общения главы затронули много представляющих взаимный интерес вопросов и отметил, что беседа занял около полутора часов.

Путин также выразил сожаление в связи с тем, что российская делегация до сих пор не смогла добраться до места встречи и надежду на то, что погодные условия все-таки позволят членам делегации долететь до Сочи.

«Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным», — произнес он.

Президент России также добавил, что в впереди — общение в более широком составе, а затем и второй раунд.

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