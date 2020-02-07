США угрожают «наказать» Россию за поддержку Мадуро

США угрожают России последствиями за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специального представителя Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиотта Абрамса.

«Русские могут скоро узнать, что их продолжающаяся поддержка Мадуро больше не будет бесплатной», — заявил Абрамс.

Спецпредставитель США также призвал другие страны, поддерживающие Мадуро, участь данное предостережение. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продемонстрировать серьезность своих намерений по Венесуэле.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. В результате лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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