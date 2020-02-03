Президент Чехии намерен посетить Россию в День Победы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/335/12644335/AP_19233566490060-pic905-895x505-84675.jpg">

Президент Чехии Милош Земан приедет в Россию на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Чехии в России Витезслава Пивоньку.

Делегация Чехии во главе с президентом посетит Москву в День Победы, 9 мая 2020 года, заявил посол.

Ранее сообщалось, что Земан может отменить поездку в Москву на празднование годовщины победы из-за подхода России к оценке ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Победа порознь: Земан может не приехать в Москву на 9 мая

— Президент Чехии назвал Путина сильной политической фигурой

— В Чехии одобрили закон об объявлении 21 августа Днем памяти жертв вторжения 1968 года