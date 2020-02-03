Песков заявил, что сомневается в «сверхбыстром сближении» Вашингтона и Минска
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что вряд ли сближение между США и Белоруссией произойдет слишком быстро, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«По сути, там вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении», — сказал представитель Кремля.
Он также отметил, что Минск имеет суверенное право на самостоятельный выбор партнеров.
Песков также добавил, что отношения между Россией и Белоруссией в настоящее время являются союзническими и очень близкими.
«...есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются», — резюмировал пресс-секретарь.
Ранее Госсекретарь США Майк Помпео посетил Белоруссию, где встретился с президентом республики Александром Лукашенко.
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