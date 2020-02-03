Песков заявил, что сомневается в «сверхбыстром сближении» Вашингтона и Минска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что вряд ли сближение между США и Белоруссией произойдет слишком быстро, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«По сути, там вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что Минск имеет суверенное право на самостоятельный выбор партнеров.

Песков также добавил, что отношения между Россией и Белоруссией в настоящее время являются союзническими и очень близкими.

«...есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются», — резюмировал пресс-секретарь.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео посетил Белоруссию, где встретился с президентом республики Александром Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко обсудил с Помпео сотрудничество Белоруссии и НАТО

— Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США

— США готовы полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами