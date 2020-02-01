Рабочая группа рассмотрит идею патриарха Кирилла упомянуть бога в Конституции

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Сенатор Андрей Клишас Сенатор Андрей Клишас
Сенатор Андрей Клишас
РИА «Новости»

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что рабочая группа рассмотрит идею патриарха Кирилла об упоминании бога в Конституции. Об этом сообщает «Подъем».

«Будет рассматривать рабочая группа», — сказал Клишас.

Сам парламентарий отметил, что к идее патриарха относится положительно.

Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога.

Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию России изменения, которые должны увеличить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

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