Рабочая группа рассмотрит идею патриарха Кирилла упомянуть бога в Конституции
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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что рабочая группа рассмотрит идею патриарха Кирилла об упоминании бога в Конституции. Об этом сообщает «Подъем».
«Будет рассматривать рабочая группа», — сказал Клишас.
Сам парламентарий отметил, что к идее патриарха относится положительно.
Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога.
Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию России изменения, которые должны увеличить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.
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