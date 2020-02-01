Стало известно, когда Сенат проведет финальное голосование по импичменту Трампа

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Финальное голосование по импичменту президента США Дональда Трампа состоится 5 февраля в Сенате. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на лидера республиканского большинства в верхней палате конгресса Митча Макконнелла.

По его словам, следующие слушания начнутся в понедельник, 3 февраля.

Отмечается, что уже в среду сенаторы проголосуют по обоим пунктам обвинения.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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