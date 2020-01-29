Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования на пленарной сессии ЕП.

По словам главы Европарламента Давида Сассоли, совет стран Евросоюза должен окончательно одобрить договор о Brexit 30 января, чтобы завершить все формальности.

До этого документ был одобрен главой Европейского совета Шарлем Мишелем и руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Выход Британии из ЕС намечен на 31 января 2020 года.

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