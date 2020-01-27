Стало известно, кто займется подготовкой доклада о полномочиях РФ в ПАСЕ

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, кто будет готовить доклад по поводу полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), оспоренных на открытии зимней сессии. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, им займется глава группы Объединенных европейских левых представитель Нидерландов Тини Кокс.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина вновь в полную силу будет работать в ПАСЕ, так как ее полномочия утверждены. В 2019 году страна решила не участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за того, что вернулась российская делегация.

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