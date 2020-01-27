В Кремле раскрыли стратегию отношений с Украиной

Кремль придерживается позиции налаживания отношений с Украиной, а не стратегии противостояния. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков подчеркнул, что стратегия выстраивания отношения России и Украины не изменилась.

«Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной», — отметил он.

Также Песков напомнил слова президента Владимира Путина о том, что страна всегда хотела улучшения отношения с украинской стороной. По его мнению, ухудшение отношений Украины и России противоречит исторической логике.

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