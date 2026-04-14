Россия может провести летнюю Олимпиаду

Президент федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин в интервью РИА Новости заявил, что Россия может в ближайшее время принять летние Олимпийские игры.

По его словам, именно так необходимо трактовать посыл президента РФ Владимира Путина, который в марте заявил о готовности организовать подобное событие.

«Владимир Владимирович допустил возможность того, что Россия готова принять Олимпийские игры. Уверен, что речь идет о летних Олимпийских играх, и мы как водная федерация должны быть готовы», — заявил Мазепин.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее в Минспорта РФ поблагодарили за снятие санкций с российских пловцов.