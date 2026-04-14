Стало известно, какие автомобили подорожают летом 2026 года

Motor: автомобили в России подорожают летом до 8%
Летом 2026 года автомобили в России продолжат дорожать, но резкого ценового шока не ожидается. Об этом журналу Motor.ru рассказал директор по маркетингу автогруппы «Авилон» Юрий Блинов.

«Базовый сценарий на июнь-август – рост цен еще на 3-5% по массовому рынку. По отдельным моделям, особенно в параллельном импорте и в более дорогих сегментах, прибавка может дойти до 8%. Сейчас рынок уже живет в логике медленного подорожания: эксперты фиксируют рост цен с начала года на 2-3%, при этом ключевая ставка хоть и снижена до 15%, но остается высокой, а скидочные программы продолжают сужаться», – сказал Блинов.

Он подчеркнул, что если покупатель планирует поменять автомобиль, лучше не откладывать решение — покупка сегодня будет выгоднее, чем завтра. В марте 2026 года объем продаж новых легковых автомобилей составил 104,3 тыс. единиц, а импорт новых машин вырос до 33,3 тыс. штук, что свидетельствует об отсутствии дефицита предложения. Именно поэтому летом, скорее всего, произойдет не ценовой шок, а плавное повышение цен.

Для покупателя реальная стоимость сделки вырастет мягче — примерно на 2–4%, поскольку часть дилерских акций сохранится, могут появиться новые программы, а также ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки, полагает Блинов.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что Omoda выведет на российский рынок четвертую модель.

 
