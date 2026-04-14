Мужчина, напавший на букмекерскую контору во Владикавказе, ранил ножом девушку

Во Владикавказе мужчина, напавший на букмекерскую контору, ранил девушку ножом
Во Владикавказе мужчина, напавший на букмекерскую контору, ранил 26-летнюю кассиршу. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

37-летний злоумышленник зашел в помещение организации и приставил нож к горлу девушки, работающей на кассе. Он успел ранить ее, однако жизни пострадавшей, по данным «Сапа 15», ничего не угрожает.

При этом Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что пострадавшая в данный момент находится в отделении реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое, ее готовят к экстренной операции.

Инцидент произошел в заведении BetBoom на улице Кирова. Предварительно, во время задержания вооруженного мужчину подстрелили в ногу. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого в Петербурге охранник букмекерской конторы изрезал ножом троих посетителей. Двоих госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

Ранее москвич с двумя кухонными ножами напал на соседей из-за громкой музыки.

 
