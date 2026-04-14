Названо число предотвращенных в РФ атак на учебные заведения с начала года

НАК: в 2026 году предотвратили 37 вооруженных нападений на объекты образования
С начала 2026 года в России предотвращено на стадии подготовки 37 вооруженных нападений на объекты образования. Об этом заявил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) председатель ведомства, директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

«В этом году предотвращено 37 таких преступлений», — сказал он.

По словам Бортникова, противник активизирует свою работы в закрытых группах, продвигает идеи массовых уничтожений людей и провоцирует подростков на совершение подобных преступлений, поэтому многие из тех, кто их совершил, не задумывался о последствиях своих поступков. Кроме того, по его словам, для вербовки российской молодежи с целью диверсий и терактов украинские спецслужбы используют онлайн-платформы и сайты, предлагающие быстрый заработок, а также игровые онлайн-платформы и тематические сайты.

Глава ФСБ отметил, что в 2025 году в России было заблокировано свыше 170 тыс. террористических фото- и видеоматериалов. Это стало возможно благодаря «системам автоматизированного поиска противоправного контента» и внесения изменения в законодательство, отметил он.

